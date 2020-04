Ancora due morti e due casi gravissimi finiti in Rianimazione

BELLUNO - Non si fermano i decessi per il coronavirus e tra Pasqua e Pasquetta sono morti altri due bellunesi: un uomo di 73 anni, ricoverato nella Unità Operativa Malattie Infettive COVID Belluno e una donna di 92 anni ricoverata nella Medicina COVID Belluno (ospedale di comunità – bassa intensità). Si è registrato poi l'aggravamento di due casi della Destra Piave, che sono stati ricoverati in Rianimazione a Belluno.



Secondo il bollettino di Azienda Zero di oggi, 13 aprile, sono 573 i casi attualmente positivi in rpvoncia e 686 il totale dei casi con tampone positivo (dato cumulativo, che comprende guariti e deceduti). © RIPRODUZIONE RISERVATA