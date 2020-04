BELLUNO I positivi aumentano di 63 casi in 24 ore e la provincia di Belluno schizza al primo posto in Veneto per contagi, rispetto agli abitanti. Il bollettino di Azienza Zero ieri riportava un totale di 967 casi in provincia, con un aumento del 6,96% rispetto al giorno prima: lo 0,476% della popolazione è contagiato. Belluno distacca Verona che ha un rapporto contagi/abitanti dello 0,439. A pesare sul boom di positivi però lo screening di massa che si sta facendo nelle case di riposo della provincia, dove si sono confermati centinaia di contagiati. E dove si succedono morti continue: una anche ieri. La 92enne di Borgo Valbelluna, Rosa Grami, è deceduta in Medicina covid (area bassa intensità- ospedale di comunità) al San Martino di Belluno. Si era contagiata in casa di riposo a Trichiana, dove in questi giorni è esploso il focolaio.



IL BOLLETTINO

Ecco i numeri nel dettaglio della giornata di ieri. I bellunesi positivi al tampone, dato cumuulativo comprensivo di chi si è già negativizzato e dei deceduti, sono 967, +63 in 24 ore. I bellunesi attualmente positivi al tampone sono 718, +40 rispetto al giorno prima. Le persone in isolamento fiduciario salgono a 1259. Crescono a centinaia poi i tamponi: dall'inizio dell'emergenza la Usl 1 Dolomiti ha fatto 15.259 tamponi, 578 solo nelle ultime 24 ore (erano 14.681 il giorno prima). I negativizzati dall'inizio dell'emergenza sono 197. I deceduti, secondo quanto riportato dal bollettino di ieri sono 52, ma le morti totali tra case di riposo e pazienti extra Usl deceduti a Belluno arriva con il decesso di ieri a 64. La maggior parte delle persone decedute erano persone anziane, contagiate in casa di riposo. Ma non sono mancate le eccezioni. La vittima più giovane è Rudi De Gasperin, l'imprenditore di 59 anni di Sedico senza alcuna patologia morto per coronavirus venerdì 17 aprile.



I RICOVERI

Aumentano anche i ricoveri: sono in totale 73 i pazienti covid nelle varie strutture ospedaliere. Ci sono quattro nuovi ingressi al San Martino: tutti in area non critica, dove ora i letti occupati sono 43 (e 7 in terapia intensiva). A questi si aggiungono i 15 pazienti all'ospedale di comunità di Belluno (+ 1 risputò a ieri) e i 18 ad Agordo (+3). I dimessi dall'inizio dell'emergenza sono in tutto 75.



LA MAPPA

I Comuni con più positivi sono quelli con focolai nelle case di riposo: 108 Pedavena primo comune per contagi in provincia, 80 Borgo Valbelluna, 62 Alpago. Resta alto anche il numero di positivi a Cortina che secondo quanto comunicato dal sindaco sono 86. Belluno è a quota 49, Feltre 53.



L'EMERGENZA

La rimodulazione organizzativa degli ospedali, con covid Hospital a Belluno e la sospensione di tutte le attività non urgenti fino al 3 maggio. È sospesa tutta l'attività chirurgica programmata per la quale è previsto il ricovero in terapia intensiva post operatoria, ad eccezione degli interventi indifferibi. Fino a quella data è stata prorogata anche la chiusura delle strutture semiresidenziali socio sanitarie e sociali (per anziani, persone con disabilità, minori, persone con dipendenza, persone con problemi di salute mentale fino alla cessazione dello stato di emergenza). © RIPRODUZIONE RISERVATA