Coronavirus, Padrin chiude il Bellunese: «Proprietari di seconde case, non venite in montagna»

BELLUNO - Coronavirus, il presidente della Provincia di Belluno "chiude" la montagna. «Torneremo a vivere la montagna come un luogo di vacanza e villeggiatura quando avremo superato questa fase emergenziale. In questo momento». È il messaggio che il presidente della Provinciarivolge ai proprietari delle seconde case e alle persone che in queste ore vorrebbero recarsi in montagna per trascorrere lontano dalle città i giorni di chiusura da coronavirus. «Mi riferiscono di- continua il presidente Padrin -. Questo. In questo momento dobbiamo rispettare le misure di contenimento del contagio. E dobbiamo. I controlli messi in campo dalle forze dell'ordine servono soprattutto a questo, a evitare gli».«Cerchiamo quindi di non mettere in difficoltà tutte le donne e gli uomini in divisa che stanno lavorando per la sicurezza di tutti. Ringrazio i colleghi sindaci dei Comuni più turistici, che in queste giornate si stanno adoperando per rivolgere appelli ai proprietari delle seconde case. Mi unisco alla loro voce. E dico a tutti che questa emergenza sanitaria ha stravolto la quotidianità, ma ci farà vivere con più entusiasmo il turismo della nostra montagna, quando tutto sarà passato», sottolinea.