L’allarme è scattato ieri mattina: il nuovo decreto che consente la pratica sportiva, ha fatto sì che il lago di Farra, in Comune di Alpago, fosse capace di attirare i primi gruppuscoli di appassionati sportivi di alcune discipline: kitesurf, vela e windsurf. «Vediamo come va nei prossimi giorni – diceva il sindaco Umberto Soccal verso mezzogiorno – se ci dovesse essere un grande afflusso e se non fossero rispettate le prescrizioni, io chiudo tutto. Che ci fosse un certo flusso di persone, era da immaginarselo, perché erano in molti ad attendere un certo allentamento delle prescrizioni».

Poi il sindaco dichiarava anche l’intenzione di ritrovarsi, seppure a distanza e telematicamente, con la giunta ed i propri collaboratori per valutare l’evolversi della situazione. Ed assumere eventuali decisioni. Il timore era che dopo pranzo, quando sullo specchio del lago alpagoto le condizioni del vento sono le più favorevoli, il flusso aumentasse ancora di più. A fine pomeriggio, invece, la situazione sembrava non destare preoccupazioni: «Non c’è stato l’assalto al lago che qualcuno temeva – confermava il primo cittadino – e la situazione per ora è sostenibile e gestibile». Ma intanto la macchina amministrativa aveva deciso di prendere in mano la questione e di valutare la situazione. Tanto che in serata era stata fissata una riunione. L’idea del sindaco Soccal e dell’intera amministrazione è quella di non arrivare impreparati ad un’eventuale emergenza-lago. E quindi di prepararsi, nel caso ne fosse ravvisata la necessità, ad intervenire. E per farlo nel modo più veloce ed efficace possibile, è necessario avere gli strumenti pronti. Ecco quindi il bisogno di monitorare costantemente la situazione, di avere dei report che documentino i movimenti e la loro intensità, conoscere l’evolvere della situazione.

«Il decreto prevede anche in questo caso che siano usati i dispositivi di sicurezza, cioè mascherine e guanti e che siano osservate le misure di distanziamento – precisa il sindaco Soccal – se così non dovesse accadere, interverremo per portare le lancette dell’orologio del lago indietro». Ma per il momento non sembra che sia necessario. Almeno ieri non ci sono stati problemi. La vera prova del nove ci sarà nei prossimi giorni e, soprattutto se il tempo sarà favorevole, nel fine settimana che arriverà. Allora si capirà di più. Non solo sulle intenzioni dell’amministrazione comunale, ma anche sul destino che potrebbe aspettare il lago nella prossima estate ormai alle porte.

