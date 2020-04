Controlli nel parco, due fratelli di 18 e 19 anni picchiano gli agenti: arrestati

BELLUNO - Due fratelli di 18 e 19 anni sono stati arrestati a Belluno dopo aver aggredito, in momenti diversi, due poliziotti che erano intervenuti per un controllo in un parco cittadino, dove era stato segnalato un assembramento di ragazzi, in contrasto con le misure per il contenimento del Coronavirus.

Uno dei giovani, inoltre, era stato notato con in mano un grosso coltello da cucina. Quando la volante della Questura è intervenuta sul posto, i ragazzi si sono dati alla fuga. Gli agenti, uno in una direzione e il secondo nell'altra, hanno tentato di fermare i due ragazzi, già noti per reati contro il patrimonio.

I due fratelli hanno opposto strenua resistenza, ed hanno anche aggredito con calci e pugni i poliziotti, che alla fine sono riusciti comunque a immobilizzarli. Più tardi i poliziotti sono stati medicati, con prognosi di 4 e 2 giorni. Anche uno due aggressori ha avuto un giorno di prognosi. I due fratelli sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e lesioni, e posti ai domiciliari. Oggi , con la convalida dei provvedimenti, è stato emesso nei loro confronti anche l'obbligo di dimora nel comune di Belluno, e il divieto a lasciare l'abitazione dalle 16 alle 24.

