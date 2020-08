Coppia di escursionisti sbaglia strada e finisce bloccata sull'Alta via tra le piante di Vaia

Coppia di escursionisti trevigiani bloccata tra gli schianti di Vaia sopra un salto di roccia tra il Piz Zorlet e Forcella San Tomaso. I due, G.C., 31 anni, di Silea lui, e B.C., 25 anni, di Roncade, lei, erano partiti da Piaz, frazione di Vallada Agordina, per salire al Rifugio Sasso Bianco percorrendo l'Alta via dei pastori, ma lungo il tragitto avevano seguito una traccia sbagliata finendo bloccati tra le piante abbattute. I soccorritori della Viol Biois sono stati avvertiti verso le 12 di oggi e hanno avviato la non facile ricerca, senza alcun punto di riferimento, finché, dopo un paio di ore, li hanno individuati e raggiunti. La coppia è quindi stata aiutata a tornare sul sentiero e a raggiungere Forcella San Tomaso da dove è rientrata in autonomia. © RIPRODUZIONE RISERVATA