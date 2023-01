CORTINA - Le atlete della Coppa del mondo di sci alpino femminile arriveranno a Cortina d'Ampezzo già domani, 16 gennaio, per vivere una intera settimana sotto la Tofana. I primi impegni ufficiali sono previsti mercoledì, con le prove cronometrate della discesa libera, che si ripeteranno giovedì. Venerdì è in calendario la prima delle tre gare, un supergigante. A meno che non arrivi dalla Federazione internazionale la conferma di quanto già si vocifera da giorni: a Cortina potrebbero esserci due gare di discesa e un solo supergigante, così da recuperare la libera annullata in Austria, a Sankt Anton, perché le nevicate hanno impedito di effettuare le prove.

SUI SOCIAL

Sofia Goggia lo ha già scritto sul suo profilo Facebook. Proprio la campionessa bresciana è fra le atlete più attese, perché è sempre più un personaggio da rotocalco, oltre a essere una straordinaria sciatrice, che attrae l'attenzione comunque, non soltanto se vince. Lo ha fatto anche ieri, con la caduta nel supergigante austriaco, mentre stava segnando un ottimo tempo, forse in grado di competere con quello della compagna e rivale Federica Brignone, che ha vinto. La valdostana rientra pure fra le favorite dai pronostici, sull'Olympia delle Tofane, pista che conosce molto bene, come tutte le atlete italiane. Il dualismo Brignone / Goggia, classico stereotipo dello sport italiano, continua a interessare gli appassionati. Ma ad attrarre l'attenzione dei giornalisti e dei tifosi c'è soprattutto la statunitense Mikaela Shiffrin. In questo momento ha 82 vittorie in Coppa del mondo, alla pari con l'altra americana Lindsey Vonn, un mito dello sci mondiale. Shiffrin ha quindi a portata di mano il nuovo record di primi posti. Gli organizzatori di Cortina vorrebbero tanto che quella vittoria in più la ottenesse proprio qui, per unire il nome della località alla notorietà di questa impresa, ma pare difficile che possa riuscirci, perché lei è una specialista delle discipline tecniche, lo slalom e il gigante.

IL PRECEDENTE

Eppure Shiffrin ottenne una delle sue vittorie in supergigante proprio sul traguardo di Rumerlo, il 20 gennaio 2019. Quel giorno fu storico, ci furono tante lacrime di commozione, per il mesto addio di Lindsey Vonn, che salutò Cortina, decisa a ritirarsi dalle gare, in una sorta di passaggio di consegne con la giovane connazionale. Arrivò a sorpresa Sofia Goggia, per donarle un mazzo di fiori e abbracciarla a lungo, con intensità, sulla neve sotto la Tofana. Sofia era a casa a Brescia, infortunata, non poteva correre: «Non era nelle mie previsioni essere qui - confermò - ma stamattina mi sono svegliata alle 6.30 e mi sono detta che non potevo non assistere all'ultima gara sull'Olympia di Lindsey Vonn». Sono dodici le vittorie della fuoriclasse americana a Cortina: la prima il 1 gennaio 2008, l'ultima il 20 gennaio 2018. Mikaela Shiffrin alloggerà all'hotel Faloria, a Zuel, con la squadra americana. L'albergo ha la dotazione per accontentare le esigenze delle atlete, fra piscina e palestra. Altre squadre useranno per gli allenamenti a secco le palestre scolastiche di Cortina. In pista andranno soprattutto alle Cinque Torri, sulla pista agonistica Lino Lacedelli, prezioso lascito dei Mondiali 2021. In paese fervono già i preparativi per gli eventi, le manifestazioni, le occasioni di intrattenimento con il pubblico. I tifosi non dovranno perdersi le due feste di piazza, la sera di venerdì 20 e sabato 21, con la sfilata in passerella delle atlete, le premiazioni delle gare del mattino e l'assegnazione dei numeri di partenza dell'indomani.