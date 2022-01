CORTINA D'AMPEZZO - Ci saranno modifiche alla viabilità di Cortina, la prossima settimana, per le gare di Coppa del mondo di sci alpino femminile. Sono contenute nell’ordinanza emessa ieri da Dino De Betta, responsabile del servizio di polizia locale; questo atto fa seguito al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito eccezionalmente nel municipio di Cortina, mercoledì mattina. La strada comunale che sale da Gilardon verso Rumerlo, al traguardo della pista Olympia delle Tofane, sarà chiusa già nelle due giornate delle prove cronometrate, giovedì 20 e venerdì 21, e poi per le gare, la discesa libera di sabato 22 e il supergigante di domenica 23. Non si potrà percorrere dalle 6.30 sino alle 15. Potranno accedere solamente i veicoli autorizzati. L’ordinanza tiene conto del fatto che è l’unica strada che porta alla zona di svolgimento delle gare; in svariati punti ha una larghezza di carreggiata limitata e una pendenza notevole; sarà utilizzata da numerosi veicoli serventi la manifestazione, per cui potrebbero verificarsi situazioni di disagio e pericolo per la normale circolazione veicolare. Ci sarà anche il divieto di sosta, con avviso di rimozione, lungo tutta la strada, sui due lati. Il provvedimento di maggior peso prevede la chiusura della provinciale 48 delle Dolomiti, dal Ponte Corona sino a Pocol, autorizzata pure da Veneto Strade. Si tiene conto del fatto che, negli anni precedenti, su quella strada si sono create lunghe code di veicoli, che hanno creato rilevanti disagi alla circolazione e pregiudicato il regolare afflusso dei mezzi impegnati nell’organizzazione della manifestazione. Pertanto non si potrà percorrere nell’orario delle gare, dalle 8 alle 11 di sabato e di domenica. I segnali per indicare la chiusura del collegamento dovranno essere apposti in loco, ma anche al di là dei passi Falzarego e Giau. Nel centro del paese, nei due giorni delle gare, sarà chiusa la viabilità comunale nella zona delle scuole: via dei Campi, via del Parco, Lungoboite, via Frenademez. Ci saranno anche limitazioni alla sosta dei veicoli, in talune aree. I posti auto nel posteggio fra il ponte Corona e l’albergo Corona sono riservati all’organizzazione per tutta la settimana, da martedì 18 a domenica 23 gennaio, perché nel vicino centro polifunzionale Alexander Girardi, sede del comitato organizzatore, ci saranno le riunioni dei capisquadra e sarà allestita la sala stampa. Nei due giorni di gara ci sarà il divieto di sosta in via dei Campi, nel piazzale Revis, sotto le scuole e i campi di tennis.