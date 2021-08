Una maxi coperta sui prati ai piedi delle Tre Cime, operazione anti violenza sulle donne

AURONZO DI CADORE - Una coperta composta da 80 quadrati cuciti a maglia da altrettante associazioni femminili del Veneto, sabato 4 settembre, coprirà i prati ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo per raccogliere fondi per la lotta contro la violenza sulle donne. L'iniziativa nasce nell'ambito della terza rassegna «Dolomitike», che ad Auronzo di Cadore promuove eventi al femminile. La monumentale «opera relazionale condivisa» ha visto centinaia di donne in questi mesi cimentarsi, a titolo volontario, per la creazione di tanti quadrati di lana di dimensione 50x50 centimetri, cuciti a maglia, ferri o uncinetto, che verranno uniti insieme da un simbolico «filo rosso» per formare una grande coperta colorata da disporre ai piedi del gruppo montuoso simbolo delle Dolomiti.

APPROFONDIMENTI FELTRE Il rifugio segreto per donne maltrattate: la casa in località... LO SPACCATO «Guera, l'è guera par tuti»: violenze,... BELLUNO Post sessista contro la Boldrini: tutti contro il consigliere Roccon

A lanciare l'idea è «Viva Vittoria», un progetto nato nel 2015 a Brescia ed esportato in numerose città italiane, le cui piazze sono state rivestite di coperte colorate. «Il progetto Viva Vittoria - afferma Tatiana Pais Becher, sindaco di Auronzo di Cadore - finora si è svolto all'interno di spazi urbani, e per la prima volta interesserà un paesaggio naturale unico qual è quello delle Tre Cime di Lavaredo, patrimonio dell'Unesco. Siamo entusiasti di avviare Dolomitike con questo evento straordinario che ha anche un grande impatto sociale: a fine giornata, i quadrati che compongono la coperta saranno infatti "riscattati" a fronte di una donazione e il ricavato devoluto a Belluno Donna e Cooperativa Blhyster, associazioni operative contro la violenza di genere, e ad Onda Rosa, la rete creata sotto l'egida dell'ospedale San Martino di Belluno, a supporto della donne operate di tumore al seno».

Foto: uno dei quadrati realizzato dalle volontarie (da facebook pagina Viva Vittoria)