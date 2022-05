CORTINA D'AMPEZZO - Tanti servizi ai clienti, pensando soprattutto ai più deboli. È la filosofia che la Cooperativa di San Vito di Cadore intende applicare anche nel nuovo supermercato Conad che gestisce a Cortina, inaugurato ieri. Il nuovo marchio Conad si sostituisce al Kanguro, della società Acil, della famiglia Buzzatti, che ha gestito per diversi anni l'emporio di via Franchetti, la strada che sale verso la stazione, passando sotto il vecchio ponte della ferrovia. Ieri c'era davvero tanta gente al taglio del nastro, attratta dalla curiosità per il rinnovato punto vendita.

«Oltre all'attività in negozio, noi proponiamo le consegne degli acquisti a casa; la possibilità di fare gli ordini al telefono; l'aiuto agli anziani, soprattutto ai nostri soci; la possibilità di pagare da remoto, a casa. Vogliamo così costruire un punto vendita che possa dare più servizi ai clienti e, nel contempo, superare le difficoltà create da un parcheggio ristretto», spiega Angelo Andreella, direttore della Cooperativa di San Vito, che ha già una dozzina di punti vendita in tutto il Cadore, Comelico e Zoldo. «Il progetto di aprire a Cortina era già stato valutato dal mio predecessore Patrizio Dal Ben - aggiunge Andreella - io l'ho visto nascere e crescere. La nostra azienda ha voluto fortemente essere a Cortina, dove siamo certi che i nostri valori e i nostri servizi saranno apprezzati».

La volontà di gestire il supermercato nel centro di Cortina è stata sottolineata anche da Massimo Da Col, presidente della Cooperativa, che ha ripercorso i contatti e gli accordi con il gruppo Conad, nella sede di Trento, quando è stata manifestata la volontà di creare un punto vendita anche in valle d'Ampezzo. «Ci affidiamo a Sebastiano De Monte, un giovane responsabile di filiale, di 26 anni - ha detto Da Col - e con lui e i nostri collaboratori vogliamo essere vicini ai bisogni della comunità, in linea con il principio cooperativistico che ci anima dal 1893. La scelta di mantenere l'orario continuato, dalle 8 alle 20, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori, e l'apertura nella mattinata di domenica vanno proprio in questa direzione. Abbiamo testato queste decisioni tre anni fa, nella sede di San Vito, e ne siamo soddisfatti».

Il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina ha aggiunto: «Grazie al gruppo Conad per aver deciso di investire a Cortina: è una opportunità per il nostro territorio e dimostra che Cortina sta vivendo un momento di crescita. Questa non è una boutique, ma un supermercato, un punto di riferimento. L'orario continuato è una opportunità per le famiglie e i lavoratori». La nuova gestione ha confermato tutti i dipendenti che hanno voluto restare a Cortina; ci sono state molte nuove assunzioni e durante l'estate saranno coinvolti anche gli studenti, in assunzioni a termine, nei mesi al culmine della stagione turistica. Un pensiero alle maestranze è stato espresso anche dal parroco don Ivano Brambilla, nella benedizione delle persone e dei locali.