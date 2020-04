In due comuni un terzo di positivi della provincia e il record di decessi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - I dati aggiornati a oggi, 27 aprile, della Regione Veneto, vedono in testa il comune di Be con il numero più alto di decessi, 18 totali. Secondo Pedavena con 110 casi positivi e 11 morti. Ecco la mappa del contagioA pesare in entrambi i comuni i focolai nelle case di riposo. Segue Cortina con 60 casi (son ben 33 i contagiati già guariti). Poi Feltre con 57 casi, ma con 1195 persone sottoposte a test. Scende al quinto posto il comune di Alpago, conta 52 casi positivi (25 sono i guariti). Poi Belluno con 44 contagi e 1427 persone sottoposte a test. Resta sempre in alta classifica Lamon, con 27 casi. Ancora immuni Ospitale di Cadore, Perarolo, Vodo.