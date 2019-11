Quattordicenni consumano droga a scuola e si sentono male in classe

di Olivia Bonetti

Studentesse 14enni si “fanno” di spinelli nella pausa pranzo a scuola: poco dopo accusano un malore in classe. Attimi di paura venerdì nel primo pomeriggio in un istituto professionale della Valbelluna (non indichiamo il nome per non rendere riconoscibili le minorenni ndr). La vicenda è accaduta in una classe prima e una delle quattro ragazzine coinvolte, una cadorina, è stata portata, dopo la scuola, all’ospedale perché le sue condizioni non miglioravano. Ora sta bene. Le studentesse, ieri, sono tutte rientrate a scuola regolarmente, ma l’accaduto dimostra ancora una volta quanto sia grave la situazione del consumo di stupefacenti tra i giovanissimi in provincia. Tanto che fu proprio la Prefettura a lanciare l’allarme dei baby-consumatori bellunesi, dopo i 16 minori segnalati al Nucleo Tossicodipendenze di Palazzo dei Rettori nel 2018, in crescita rispetto all’anno precedente. Sono in corso indagini delle forze dell’ordine sul pusher e anche sul tipo di droga.