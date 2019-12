BELLUNO - Il Natale delle Dolomiti è entrato anche in ospedale. È arrivato a bordo di roboanti moto nel piazzale del San Martino e, poi, è salito fino al reparto di pediatria a portare una ventata di spensieratezza e di magia ai piccoli ricoverati. L’idea, del sodalizio di commercianti Consorzio Centro Storico, è stata realizzata grazie alla disponibilità dello scrittore Francesco Vidotto, dell’artista Mauro Lampo e della scuola Gabelli. Sì, perché in corsia sono arrivati in tanti. C’erano rappresentanti del Consorzio come Annamaria Bristot e Silvia Ciani, c’era l’architetto Francesca Bogo che ha diretto e progettato insieme ai negozianti il Natale 2019, c’era Lampo con la moglie, Vidotto, la presidente di Unicef Belluno Maria Cristina Zoleo e un rappresentante per il Rothary Club Belluno, Rudi De Gasperin. Il Rotary anche quest’anno ha sostenuto la scuola dell’ospedale nella realizzazione di progetti didattici. Infine, c’erano loro, i bambini. I piccoli ricoverati in pigiamino e pantofole e i bambini della classe terza delle scuole Gabelli accompagnati dalla vice preside Anna Buttignon. L’intento, ottimamente riuscito, era quello di donare ai piccoli malati un momento di emozione con la favola di Natale raccontata da Vidotto e un po’ di sorpresa con le creazioni artistiche e i burattini di Lampo. «Non solo – spiegano dal Consorzio – volevamo sviluppare un ponte virtuale che collegasse in modo gioioso e fantastico l’ospedale al mondo esterno e alla magia del Natale». Vidotto ha letto fiabe, Lampo ha organizzato un piccolo laboratorio con il legno. I bimbi hanno ascoltato, hanno usato le manine per realizzare qualcosa di concreto e per qualche ora non hanno pensato alle flebo e alle medicine. «Volevamo lasciare una traccia positiva nel ricordo del tempo trascorso in ospedale – spiegano i commercianti -, regalando momenti sereni».

Sono tante le iniziative organizzate quest'anno dal Consorzio. Molte hanno coinvolto le scuole e le famiglie, come la letture delle fiabe davanti alla fontana di piazza dei Martiri il 6 dicembre e la realizzazione di semplici decorazioni a mano con il coinvolgimento dei ragazzi dell'Aipd. Domenica, per esempio, si potrà ascoltare un sindaco cantare in ricordo di Vaia. Mauro Da Rin Bettina, sindaco di Vigo di Cadore, suonerà alle ore 16 in piazza Vittorio Emanuele il brano "Gente di Montagna".