FELTRE - «Un segno di solidarietà e di vicinanza a quanti, uomini e donne, in Italia e all'estero, non possono accedere al loro posto di lavoro, o ai luoghi del vivere civile, se non dopo aver forzato la propria volontà personale ed aver accettato di sottoporsi ad un trattamento sanitario che non è voluto, obbligatorio ma non obbligatorio, e dopo aver accettato di esibire quello che è un vero e proprio passaporto per la vita civile». Con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati