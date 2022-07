Niente connessione Tim, internet ko a San Vito di Cadore

SAN VITO DI CADORE - Brutta sorpresa oggi, sabato 23 luglio, per i clienti Tim in vacanza a San Vito di Cadore. La connessione alla rete internet, infatti, non funziona e gli utenti non sono riusciti ad accedere alla rete né da telefonino né da pc. Un disguido in un periodo di vacanza che ha fatto arrabbiare non poco i clienti della compagnia telefonica.