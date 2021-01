Ok al decreto Cio, salvi i finanziamenti per le Olimpiadi di Cortina 2026

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha subito informato al telefono il n.1 dello sport mondiale, Thomas Bach, dell'approvazione del 'Decreto Cio' da parte del consiglio dei ministri dimissionario, stamani, 26 gennaio.

Malagò, che ha interrotto il cda di Milano-Cortina 2026, ha detto al presidente del Cio «la legge è ok, l'autonomia è salva». «Sono molto felice», la replica di Bach.

Per le Olimpiadi i programma fra 5 anni si trattava di un'affare da 900 milioni di euro che potevano essere "distratti" all'Italia. Sono in pratica salvi i finanziamenti per le Olimpiadi di Cortina 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA