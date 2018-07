350mila euro spil lati all'anziano Tre anni alla domestica furbetta

di di Olivia Bonetti

BELLUNO - Una vittima che ha perso l’uomo che l’amava e di cui lei si era presa cura fino alla morte? O un’abile truffatrice che con la storia strappalacrime di cure per tumori inesistenti ha spillato a un debole anziano morente il suo intero patrimonio? Per il giudice è più probabile la seconda ipotesi. Così, ieri mattina in Tribunale a Belluno, Gabriella Di Giulio, 58enne bellunese, è stata condannata a 3 anni di reclusione e 800 euro di multa. La donna è stata anche condannata a versare...