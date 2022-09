FELTRE - Inventarsi un commento negativo su Tripadvisor e passarla liscia, si può: ne sa qualcosa Jessica De Rocco che nel novembre 2021 tra le recensioni in rete del suo Bed&Breakfast Villa Norma a Feltre scopre che tale "Iruit" ha sconsigliato il soggiorno ad altri potenziali ospiti. “Personale scortese e ambienti sporchi” è il succo del commento.

LA BUGIA

Peccato che Iruit non abbia mai di fatto neanche visto da lontano Villa Norma. Ma allora perchè prenderla di mira con tanta veemenza? Tutto comincia quando Jessica De Rocco, mesi prima, aveva acquistato in rete un oggetto di antiquariato dalla persona che poi firmerà la pessima recensione (inventata) con il nomignolo di Iruit. Il prezzo pattuito viene pagato, l’oggetto arriva, ma il documento che attesta l’autenticità non è che una fotocopia. Jessica De Rocco chiede che le venga inviato il documento originale che comprovi l’unicità dell’oggetto. In effetti dopo qualche tempo il documento arriva, ma è difforme dalla fotocopia inviata al momento della prima richiesta. Un pasticcio.

L’oggetto acquistato è originale o no? Jessica ormai lo ha pagato, ma non sa se si tratta di un falso o di una copia autentica. Esprime al venditore tutta la sua rabbia per averla tratta in un tranello e la cosa sembra finita lì.



LA SORPRESA

Un paio di settimane dopo, scorrendo le recensioni che alcuni ospiti lasciano in rete dopo aver soggiornato nel suo bed&breakfast fa un salto sulla sedia leggendo quella di Iruit che si sofferma su una serie di insopportabili criticità riscontrate. «Ha dato un feedback negativo senza aver mai visitato la struttura - spiega la proprietaria - mai stato nostro ospite, si è inventato tutto». Parte la denuncia per diffamazione, raccolta dai carabinieri di Feltre. Il procedimento approda sul tavolo del giudice del tribunale di Belluno e sorprendentemente viene chiesta l’archiviazione.

“Ognuno ha diritto di esprimere il proprio giudizio”, la motivazione per cui in effetti la querela viene archiviata. «Ignorando - aggiunge Jessica De Rocco - i criteri della pertinenza e della veridicità, ma dando peso soltanto a quello della continenza». Uno smacco che rischia di costare caro alla credibilità della struttura: anche se quello inventato da Iruit è l’unico commento negativo a Villa Norma, il rischio è che chi lo legge annulli la valenza di tutti gli altri che ne parlano bene.

«Ho provato anche con Google -aggiunge sconsolata Jessica De Rocco- per chiedere di cancellare quelle righe infamanti, ma mi hanno detto che non c’è nulla da fare, davvero un incubo».