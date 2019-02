Padola-Pusteria: Ecco il progetto. «Così darò una svolta al turismo»

di Andrea Ciprian

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMELICO SUPERIORE - Il Comelico è in trepidante attesa che il Ministero dei Beni Culturali dia il via libera al collegamento sciistico tra Padola e la Pusteria. C'è fermento tra gli operatori turistici della valle che ormai da anni attendono si possa dare il via a un progetto considerato vitale per la fragile economia locale. Si parla di opere già finanziate, ma sostanzialmente bloccate dal parere consultivo negativo dalla Sovrintendenza di Venezia. Ostacolo che si sta cercando di superare attraverso l'intervento...