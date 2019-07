Fiamme nella palazzina storica: muore asfissiata una donna di 81 anni

COMELICO SUPERIORE - Poco dopo le ore 11, i vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza De Cassan nel comune di Comelico Superiore per. All’arrivo delle squadre dei pompieri le fiamme uscivano dalle finestre con il rischio di coinvolgimento dei piani superiori di cui sono stati interessati i serramenti. L’intervento in forze dei vigili del fuoco accorsi con 8 automezzi e 21 operatori tra permanenti e volontari provenienti da Santo Stefano, Pieve, Belluno, Auronzo e Dosoledo, sono riusciti a circoscrivere e spegnere il rogo, evitando il coinvolgimento dell’intera struttura. Quando gli operatori sono riusciti ad entrare all’interno dell’appartamento, hanno rinvenuto la donna 81 enne, poi dichiarata morta dal medico del Suem per probabile asfissia. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Danni da fumo all’intera facciata della palazzina. L’alloggio interessato dall’incendio andato completamente distrutto è stato posto sotto sequestro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 3 ore.