AURONZO DI CADORE - Messaggi dedicati ai protagonisti dei regimi totalitari della prima metà del Novecento, bestemmie e frase nominale razzista, lungo la galleria Comelico della strada statale "52 Carnica". Le scritte e i disegni, realizzati con mano particolarmente ferma e con lo spray di colore rosso e nero, campeggiano all’interno del traforo, al chilometro 82+350, quindi dopo poco più di mille metri dall’imbocco del tunnel, in località Tarlisse, nel territorio comunale di Auronzo. Pur essendo a caratteri cubitali i messaggi non sono proprio visibili agli automobilisti che vi transitano, impegnati a guardare nella fascia antistante l’auto piuttosto che ai lati. Chiaro l’inneggiamento a Mussolini e ad Hitler, in quest’ultimo caso con tanto di cuore, ben disegnato, e di svastica. I soliti ignoti se la sono poi presa con i cittadini africani, dimostrando intolleranza e un atteggiamento xenofobo.

Il gesto vandalico si completa con alcune bestemmie. Pare proprio che chi ha dedicato il proprio tempo a scrivere all’interno del tunnel, lo abbia fatto rimandando ad una precisa ideologia, ad un determinato e inconfondibile momento storico, a concetti ed odio razzisti nei confronti di un’appartenenza etnica o religiosa: idee fondate sulla superiorità e sulla provocazione. Svastiche e scritte risalirebbero ad un paio di mesi fa, sicuramente in un periodo successivo ai lavori di manutenzione realizzati all’interno della galleria durante la notte, con la chiusura totale del tunnel al transito veicolare. Inoltre, qualora fossero state già presenti Anas sicuramente avrebbe provveduto alla cancellazione. Molto probabilmente gli autori hanno agito nelle ore notturne, quando il traforo risulta poco transitato. Per notare i messaggi incivili, lasciati dai vandali, è necessario fermarsi nella piazzola d’emergenza della corsia posta in senso contrario, quindi in entrata verso il Comelico, altrimenti non sono facilmente individuabili. Chi raffigura e scrive imbrattando un bene altrui rischia di incorre nel reato di danneggiamento.