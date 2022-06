SANTO STEFANO - Sulla viabilità il Comelico resta ancorato sulla propria linea. Nessun passo indietro sui lavori annunciati da Anas all'interno dell'omonimo tunnel, a costo di scendere in piazza, con azioni clamorose. Compresa la restituzione della fascia tricolore al prefetto. Ieri sera, la Conferenza dei sindaci dell’Unione montana, coincidente quasi completamente con la giunta sovracomunale (fatta eccezione per Santo Stefano, rappresentato da Valter D’Ambros), ha accolto il consigliere Roger De Bernardin e le due associazioni nate all’indomani della comunicazione di Anas sull’apertura del cantiere all’interno della galleria Comelico, cioè il Comitato Galleria Comelico Bis e l’Associazione Comelico Nuovo. Un vertice, convocato dal presidente dell’Um, Giancarlo Ianese, per valutare le prossime strategie, tali da evitare quello che tutti considerano un disastro a livello socioeconomico. Acn ha ribadito di essere nettamente contraria a qualsiasi tipo di chiusura della galleria Comelico, fino a che non sarà reso disponibile un collegamento alternativo da e per il Centro Cadore, privo di soluzione di continuità fisica e temporale e diverso dalla proposta di utilizzo della strada provinciale 532 del Paso d Sant Antone ed ha chiesto alle amministrazioni locali la delibera di un ordine del giorno a sostegno di tale posizione, da veicolare agli altri comuni della Magnifica Comunità di Cadore per ottenerne la solidarietà. L’associazione del presidente Francesco De Bettin, ieri sera accompagnato da alcuni dei più stretti collaboratori, è pronta ad organizzare, congiuntamente alle associazioni di categoria e alle parti sociali, una o più manifestazioni popolari democratiche e regolarmente autorizzate, volte a porre in evidenza la contrarietà della popolazione locale alle modalità di lavoro proposte da Anas e la diffusa preoccupazione per il futuro sociale ed economico della valle. A supporto dell’obiettivo Acn vanta il sostegno dei suoi iscritti ed oltre 10mila sottoscrizioni alla petizione online “Impediamo la chiusura della Galleria Comelico sulla SS 52 Carnica”, lanciata e sviluppata direttamente attraverso la piattaforma telematica Change.org. È stato poi chiesto a tutti i sindaci e al presidente dell’Um di partecipare e guidare i cortei, indossando la fascia tricolore a testimonianza del mandato popolare democraticamente ricevuto, nonché l’impegno ad avviare azioni legali per scongiurare la chiusura della galleria e la tutela dei diritti costituzionali dei residenti del Comelico qualora Anas notificasse l’inizio dei lavori prima della disponibilità di un collegamento alternativo. In caso comunque di apertura del cantiere, Acn manifesterà piena solidarietà agli amministratori locali e chiederà loro di rimettere congiuntamente ed immediatamente il loro mandato nelle mani del prefetto.