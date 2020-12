SANTO STEFANO - In un momento in cui la connessione ad internet è basilare per lo smart working, in Comelico, l'abbondante nevicata lascia, almeno per questi primi giorni, una pesante eredità. Ciò accade, in particolare, per quanto riguarda la rete mobile, con la quale in diversi paesi è impossibile navigare o effettuare videoconferenze, necessarie per il lavoro. E non sempre i cellulari sono utilizzabili per le chiamate normali. Ieri, per esempio, il Comune di Comelico Superiore comunicava che l'assenza di rete internet era causata dalla rottura di un cavo aereo e che il problema era in fase di risoluzione, con la speranza di Telecom di risolvere il danno per la sera.



AL LAVORO

Nel frattempo continua, un po' ovunque, il lavoro dei dipendenti comunali, delle ditte e dei vigili del fuoco per asportare la neve, liberare marciapiedi, parcheggi, aree davanti ai punti di servizio ed allargare le strade. La raccomandazione rimane, comunque, sempre di guidare con prudenza e a bassa velocità. Anche la statale 52 Carnica, nel punto critico tra Valgrande e Passo Monte Croce Comelico, è nuovamente aperta al traffico leggero, pure per i mezzi di taglia superiore, compresi quelli pesanti. Significativo l'intervento del sindaco di Danta, su Facebook. «Cari concittadini ha scritto Ivano Mattea queste ultime ore hanno messo sotto pressione tutti gli organi comunali, che hanno lavorato senza sosta per arginare il più possibile i danni e i disagi del maltempo. Abbiamo fatto molto, ma ancora molto resta da fare: ripristino delle linee internet e della corrente pubblica, sgombero delle aree di parcheggio e soprattutto il ristabilimento della viabilità nel nostro paese». Per il personale dei comuni sono state lunghe ore, in cui l'attività è proseguita senza interruzioni, per giorni, e la stanchezza comincia a frasi sentire. Così Mattea, che evidenzia l'abnegazione e il senso del lavoro dei dipendenti, chiede ai cittadini di avere pazienza e attendere ancora un po' l'arrivo degli operatori comunali per lo sgombero della neve in quelle vie rimaste ancora parzialmente intasate.



TRASPORTI

Sul fronte dei trasporti, il miglioramento delle condizioni meteo e la ripulitura di strade e piazzali, ha consentito di riprendere gradualmente i collegamenti interrotti della Dolomitibus. Sono così state ripristinate le corse della linea 32 Santo Stefano, Padola, Danta, con partenza da Danta e la sola fermata di via Aiarnola, in attesa del completamento della rimozione della neve nel centro del paese, e della linea 33 da Tai a Cima Sappada, riattivata su tutto il percorso, fino al capolinea carnico. Rimane invece temporaneamente interrotta, fino a diversa comunicazione, la linea 34 Costalta, Santo Stefano, Costalissoio. Il ritorno alla normalità arriva anche dallo sport: da oggi, a Padola, sono aperte tutte le piste da fondo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA