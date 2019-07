di Olivia Bonetti

BELLUNO -e viverelacci, laccioli,, obblighi e diventare liberi. O meglio, come dicono loro. È, o come si definiscono loro legali rappresentanti brevemente. Sono ormai diversi anche nel Bellunese: una ventina di ex-cittadini chein maiuscolo e l'atto di nascita. C'è. «È nato libero», dicono. Questa sera si incontreranno a Mel per confrontarsi e scambiarsi opinioni e suggerimenti. Tra loro, nel popolo unico, anche, comune di Borgo Valbelluna. È lui a raccontare come si vive da lr. Affro ha 52 anni, compagna e famiglia un lavoro part time come insegnante di arti marziali, dipendente, e un altro da libero professionista. Nella sua famiglia sono liberi, non sono cittadini: Affro non lo è ormai dal 2017 e non potrebbe essere più felice. «Mi sono avvicinato al popolo unico- racconta Massimo - qualche anno fa, quando mi sono scontrato con l'. Non capivo come lo Stato