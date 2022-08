Belluno, in arrivo 43 nuovi carabinieri: dovranno vigilare sui cantieri delle Olimpiadi 2026

BELLUNO - Il Comando provinciale dei carabinieri di Belluno potrà contare a breve su 43 nuovi operatori, di cui 5 marescialli, da distribuire in varie stazioni del territorio. La decisione, spiega una nota del Corpo, è volta a potenziare il dispositivo di controllo del territorio in favore della sicurezza dei cittadini, e ad aumentare la vigilanza sui cantieri per la realizzazione delle opere infrastrutturali connesse alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

I militari provengono dai reparti di istruzione dell'Arma e pertanto garantiranno una lunga permanenza in provincia.