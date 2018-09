Colpo in casa di riposo a Belluno: ripuliti cambia soldi e distributori

di Olivia Bonetti

Ladri professionisti entrano nella casa di riposo di Cavarzano e fanno razzìa nei distributori di cibi e bevande di proprietà dell’azienda Fullin di Belluno. Il colpo è avvenuto ieri notte e sul caso indagano i poliziotti della Questura. Il bottino in monetine prese dai distributori non è particolarmente alto, ma i danni per l’azienda superano i 3mila euro.L’INTRUSIONEErano circa le 3 di ieri notte quando i malviventi, entrando da una porta sul retro della casa di riposo, hanno iniziato a “lavorare”, praticamente indisturbati. Armati di piede di porco hanno sfasciato i 3 distributori di bevande e cibo, cercando di prendere tutte le monete all’interno. Poi hanno preso il cambiamonete e se lo sono portato all’esterno per recuperare tutti i soldi che c’erano dentro. Ieri mattina quando i referenti della casa di riposo si sono accorti dell’accaduto hanno subito chiamato la polizia, che è intervenuta per il sopralluogo di furto.