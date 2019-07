Colpito da fulmine, muore folgorato vicino al rifugio dove lavorava

di Andrea Zambenedetti

BELLUNO - Altra tragedia della montagna, pare provocata da un fulmine: a pochi giorni dalla morte di una atleta impegnata in una corsa in montagna, in Alto Adige, questa mattina a Pralongià di Livinallongo, è stato trovato il corpo senza vita di un lavoratore stagionale che è in servizio in un rifugio della zona.



La probabile causa del decesso è un fulmine. Doveva prendere servizio nel rifugio, ma non vedendolo arrivare i gestori hanno dato l'allarme: il corpo è stato poi ritrovato a qualche centinaio di metri di distanza. La vittima è un cuoco di 36 anni, Daniele Del Nobile, originario di Manfredonia.



Era in un momento di pausa quando è uscito dal posto di lavoro al rifugio Pralongia che si trova nel territorio comunale di Corvara in provincia di Bolzano. Per poche decine di metri il suo corpo è stato trovato però nel versante Veneto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cortina che hanno avvertito il pubblico ministero di turno che a sua volta ha disposto il trasferimento alla Pieve di Livinallongo del Col di Lana.



Nella zona si stava abbattendo un forte temporale quando è avvenuta la tragedia, per questa ragione l'ipotesi ritenuta più probabile è quella che a colpirlo sia stato un fulmine.

