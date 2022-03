COLLE SANTA LUCIA - La passione per rocce e ordigni è stata così grande che a una tranquilla vita da gelatiere in Germania ha preferito quella più avventurosa di fochino. Dal paese natìo di Colle Santa Lucia ha raggiunto tutta Italia per dar fuoco alle polveri per annientare porzioni di parete e per dar vita a strade, gallerie, ferrovie, ponti, piste da sci. È così che Pietro Sief, detto “Piero mina”, è diventato un punto di riferimento per numerose grosse imprese edili. In tasca non ha il diploma dell’Istituto minerario “Follador” di Agordo ma l’esperienza maturata negli anni è stata tale e tanta che nel tempo l’esplosivista civile dell’Alto Agordino si è fatto conoscere ovunque nel settore. «È una professione affascinante - afferma il quasi 80enne - Ho usato tonnellate e tonnellate di dinamite e tritolo. Sarebbe bello venisse intrapresa da più giovani: un plauso all’Apim (Associazione periti minerari) per l’impegno a favore della sua diffusione».

L’ORIGINE

«Ai miei tempi - sottolinea Sief, nato a Colle Santa Lucia il 7 aprile 1942 - non c’erano tante possibilità di studiare: dopo la quinta elementare, infatti, mi sono fermato. Ma l’amore per la geologia e i marchingegni deflagranti mi ha fatto avvicinare a questo mondo fin da ragazzino. La cosa non passò inosservata all’impresario trentino Giuseppe Zanuso che sul finire degli anni ‘50 era a capo del cantiere dedicato all’allargamento della strada tra Colle e la valle di Zoldo che all’epoca era poco più di un sentiero. Io non perdevo occasione per andare a osservare gli operai intenti a demolire la roccia a monte. Uno in particolare, il minatore Marin di Alleghe, mi prese in simpatia e iniziò a spiegarmi i segreti del mestiere. Fu così che ben presto mi chiesero di entrare a far parte della squadra, mandandomi prima a prendere il patentino di fochino. La mia gioia fu immensa anche se, in realtà, non avevo alcuna cognizione strutturata di matematica o chimica. Ma tenni per me, in tutta la mia carriera professionale, due insegnamenti fondamentali di Marin. Primo: per una determinata perforazione serve un relativo caricamento. Secondo: l’esplosivo va custodito sempre, dalla consegna al brillamento».

SALVO PER MIRACOLO

Ai tempi del Vajont Sief era impegnato proprio nell’allargamento della via tra Colle e Zoldo. «In quell’autunno 1963 - ricorda - alloggiavamo all’osteria “da Ninetta” a Mezzo Canale. La sera del dramma del 9 ottobre ero pronto, con la moto già accesa, ad andare a Longarone per guardarmi, in uno dei bar che avevano la televisione, la partita di Coppa dei Campioni Real Madrid - Glasgow Rangers. Ma il mio capo Zanuso me lo impedì perché voleva che facessi il quarto a tresette giocando con lui e due colleghi. Ero infuriato ma me ne feci una ragione». Ecco, a distanza di quasi 60 anni, Sief non nasconde la riconoscenza: «Mi ha salvato la vita. Se non mi avesse ordinato di rimanere io sarei sceso in paese e sarei stato travolto da acqua e fango». «Stavamo ancora giocando, erano circa le 23 - torna al passato Sief - quando all’improvviso se ne andò la luce. Ci ritirammo allora tutti in camera per essere svegliati un’ora dopo dallo strombazzare di un camion dell’impresa Cettiga di Forno, i cui operai ci avvisavano che a Longarone era successo qualcosa di molto grave e che quindi partivano per andare a offrire aiuto. All’indomani venimmo precettati pure noi: nelle prime 48 ore lavorammo in maniera continuata, tra morte e sofferenza, senza fermarci un attimo nemmeno per dormire».

I CANTIERI

Dopo il matrimonio con Egidia, l’idea era quella di “metter su” famiglia e di avviare una vita meno rischiosa, prendendo in gestione una gelateria vicino a Francoforte. «Era fine anni ‘60 inizi ‘70 - dice Sief -: ho retto quella routine tre anni. In realtà già quando rientravo in inverno le ditte mi chiamavano per dei lavori, come ad esempio l’autostrada Padova-Verona. Fu così che nel 1972 dissi basta alle stagioni in Germania e fondai la ditta “Pietro Sief”: da allora seguirono tantissimi cantieri». Tra i principali si possono ricordare il ponte Cadore, la nuova via per Pieve di Cadore al posto della storica Cavalera. «L’intervento durò due anni - racconta - Per realizzare la spalla lato Cortina servì l’asporto di 74mila mc di materiale, con un taglio realizzato con la dinamite». Non vanno dimenticate le tante piste da sci dolomitiche: da Cortina a Falcade alla Val Fiorentina passando per il Lagazuoi con l’apertura dell’entrata della stazione di arrivo della funivia. «Quest’ultima - fa sapere - è stata una vera e propria operazione chirurgica. Se avessi sbagliato sarebbero stati guai seri». Ancora, l’ingresso di Castelbrando nel Trevigiano dove è stata realizzata una sorta di funicolare. «Quando ho iniziato - ricorda in termini tecnici - si accendevano le micce, una alla volta in successione, con una lenta combustione. Più tardi si è usata una miccia detonante, con un colpo unico. Successivamente, invece, il sistema elettrico è diventato più sicuro e comodo. I carichi arrivavano in maniera distinta: in un camion le sostanze esplosive e in un altro i detonatori». «Da quel 1972 - conclude Sief - ho fatto sempre il lavoro di fochino, che ho nel cuore, fino al pensionamento nel 2001. E oggi sono orgoglioso di avere i figli Alberto e Fausto che operano in questo settore. E al contempo di vedere il mio nipotino Leonardo felice di apprendere dal nonno l’ABC della materia».