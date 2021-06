Ecco come aiutare il paesino distrutto dal fuoco: il Comune attiva la raccolta fondi

COLLE SANTA LUCIA - Un conto bancario è stato aperto dal Comune di Colle Santa Lucia per la raccolta fondi da destinare agli sfollati dell'incendio che, venerdì 4 giugno, ha distrutto mezzo borgo di Canazei. Le donazioni potranno essere effettuate al seguente conto corrente bancario Unicredit Banca, intestato al Comune di Colle Santa Lucia: IT 15 A 02008 61000 000002713253, inserendo la seguente causale "Incendio a Canazei di Colle Santa Lucia del 4 giugno 2021".

Il conto è stato aperto dopo che la giunta comunale ha varato, nelle scorse ore, la delibera per la raccolta fondi sul conto di tesoreria comunale, per sostenere la fase di prima emergenza, messa in sicurezza delle zone danneggiate dall'inncedio.