Col dei Mich, lavori di ristrutturazione finiti: ora si cerca un gestore

SOVRAMONTE - Il direttivo dell'Ente Parco ha dato il via libera all'apertura delle manifestazioni di interesse per individuare i futuri gestori della struttura di Col dei Mich, in comune di Sovramonte. Un passo atteso per il rilancio del sito, anche se le preoccupazioni ci sono: «Non sarà facile trovare qualcuno che in un momento così complicato decide di mettersi in gioco. Ma noi ci proviamo», spiega il presidente dell'Ente Parco Ennio Vigne.



La struttura si trova in un luogo ricco di fascino e con grosse potenzialità dal punto di vista turistico. Per questo il Parco ha investito risorse per rinnovare la struttura e renderla più funzionale all'attività ricettiva. Il cantiere, aperto nel febbraio 2020 e concluso nelle scorse settimane, ha previsto, tra le opere principali, la sistemazione degli spazi esterni, la manutenzione del manto di copertura, il restauro della facciata, il rifacimento di parte della pavimentazione, la riqualificazione dell'accesso al bar e punto informazioni e la sostituzione dei punti luce. Una ventata di freschezza è stata data anche agli arredi. Inoltre è stato ricavato un alloggio per il custode.



Giovedì il consiglio direttivo dell'Ente Parco si è riunito e, tra i vari aspetti affrontati, c'è stato anche il via libera all'apertura delle manifestazioni di interesse per individuare il gestore della struttura. «Il passo successivo sottolinea Vigne - sarà l'affidamento: l'obiettivo è non perdere questa stagione turistica. Cerchiamo qualcuno in grado di far decollare Col dei Mich». Una struttura tutta rinnovata che, sotto la giusta gestione, ha grosse potenzialità ricettive e turistiche. «Sono soddisfatto di aver raggiunto questo traguardo, la struttura è molto bella ed è stata oggetto di un grosso investimento da parte dell'Ente prosegue Vigne -. Adesso bisogna riuscire a trovare chi riuscirà a farla partire. Il momento però non è certo dei migliori, in quanto la pandemia è un problema non trascurabile. Non sarà facile trovare qualcuno pronto ad investire in un momento come questo, ma noi ci si prova». Ultimati gli interventi fatti dal Parco sulla struttura, «mancano i lavori sulla strada che farà il Comune di Sovramonte compatibilmente con i suoi tempi chiude Vigne -. Si tratta di asfaltare la strada che passa a ridosso dell'edificio in quanto rischia di incanalare l'acqua all'interno della struttura stessa». (ES)



