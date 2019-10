Dalla Sicilia a Cortina, morta per l'infezione: «Dovevano amputarle la gamba»

di Andrea Zambenedetti

«Quando mia madre è salita da Catania sapeva a che rischio andava incontro a Cortina. Sapeva che forse le avrebbero amputato la gamba. Perché poi non lo abbiano fatto non lo so». Francesco era al palazzo di giustizia di Belluno, ieri. A pochi passi, in aula, il legale del dottor Francesco Centofanti, 73enne, ex primario del Codivilla, spiegava perché non ci sarebbe responsabilità medica. Un carico emotivo pesante per un figlio che ha perso la madre 60enne. Sono le fasi finali del processo per la morte...