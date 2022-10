FELTRE - Posata la prima pietra di Clivet 800, il nuovo stabilimento dell'azienda di Villapaiera che produrrà pompe di calore. Un progetto resosi necessario per l'aumento di richiesta da parte del mercato di questi prodotti e che permetterà di assumere fino a 300 persone. Per la realizzazione di questo nuovo polo produttivo sono stati investiti 60 milioni di euro. L'avvio della produzione è previsto per gennaio 2024.

AZIENDA IN CRESCITA

Clivet nasce 34 anni fa grazie all'intuizione di Bruno Bellò. Da allora l'azienda con sede a Villapaiera ha continuato a crescere. La data più importante è quella del 2016 quando Clivet entra a far parte del gruppo Midea. Da allora, in termini di numeri, nel sito di Feltre sono stati investiti circa 30 milioni di euro in macchinari, impianti, laboratori, condizionamento per le fabbriche e ristorazione aziendale; i dipendenti sono passati da 456 a 655, per lo più giovani del territorio. Il fatturato è passato da 116 milioni di euro agli attesi 250 milioni del 2022. Sono inoltre stati creati nuovi prodotti e installate nuove linee produttive.

LA SODDISFAZIONE

«Oggi afferma con grande soddisfazione Stefano Bellò, amministratore delegato di Clivet -, Midea sceglie nuovamente Feltre per realizzare una nuova unità produttiva che faccia fronte alla crescente domanda del mercato dei nostri prodotti. Una scelta non scontata quella del bellunese». E proprio per questo Bellò fa un appello alle istituzioni: «Serviranno infrastrutture e servizi, soprattutto nell'ambito dell'energia, della digitalizzazione e della formazione». Henry Cheng, del gruppo Midea aggiunge: «Abbiamo piena fiducia nello sviluppo di Clivet in Europa. Spingeremo per una rapida esecuzione dei lavori così da poter diventare in breve tempo leader nell'ambito delle pompe di calore a livello mondiale».

IL NUOVO STABILIMENTO

Il progetto è ambizioso. Il nuovo stabilimento, che sorgerà a Villapaiera vicino agli altri stabilimenti, avrà una superficie di 30mila metri quadrati e sarà realizzata con criteri costruttivi che terranno conto dell'ambiente; un edificio che sarà a tutti gli effetti green e a basso consumo. «Sarà dedicato alla realizzazione di pompe di calore con refrigerante naturale per il settore residenziale - spiega Luca Martini, direttore dello stabilimento Clivet di Villapaiera -. Avrà una capacità produttiva di circa 300mila pezzi all'anno e permetterà anche la produzione di gran parte della componentistica; questo con l'obiettivo di avere un prodotto quasi completamente europeo. 300 i nuovi posti di lavoro che si andranno a creare».

GLI INTERVENTI

Ieri, alla cerimonia ufficiale di posa della prima pietra, erano tanti i rappresentanti isituzionali, militari e religiosi che hanno affiancato i vertici di Clivet Midea e i dipendenti che hanno seguito l'intera cerimonia. Ad accomunare tutti gli interventi che si sono susseguiti, l'impegno, ognuno per la propria competenza, di sostenere questa azienda, e le altre che investono nel territorio bellunese, in termini di potenziamento delle infrastrutture, di potenziamento della digitalizzazione, ma anche di formazione sempre più specialistica; in questa direzione va l'attivazione da parte di Confindustria di un nuovo corso di laurea triennale in informatica che partirà in collaborazione con l'università di Padova dal prossimo anno accademico. Serve infatti che i giovani acquisiscano le competenze necessarie alle aziende locali per garantire un futuro a loro, ma anche all'intero territorio provinciale.