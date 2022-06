FELTRE - Siglato l'accordo integrativo alla Clivet: dallo smart-working al bonus carburante, passando per il sostegno allo studio e al premio produzione, l'attenzione alle famiglie e ai lavoratori è evidente. Dopo una lunga trattativa, Clivet, l'azienda di Villapaiera che produce e distribuisce sistemi in pompa di calore per la climatizzazione e il riscaldamento, assistita da Confindustria Belluno Dolomiti, e le rappresentanze sindacali di Fiom con Stefano Bona e di Fim con Mauro Zuglian, hanno siglato l'accordo integrativo dedicato alla valorizzazione dei lavoratori e delle loro famiglie. È un risultato importante, storico nel suo complesso, raggiunto grazie all'impegno dell'azienda che mette sempre al centro il capitale umano, consapevole dell'importanza della singola persona nella realizzazione dei suoi obiettivi di crescita.

LE RICADUTE

Il nuovo accordo 2022-2024, che coinvolge più di 600 dipendenti presenti in Italia, è finalizzato da un lato a migliorare le situazioni economiche dei lavoratori tramite l'introduzione del premio di risultato, dall'altro a introdurre misure di sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie nell'ottica della conciliazione vita-lavoro. In questo modo Clivet si conferma ancora una volta come realtà di riferimento non solo nel settore della climatizzazione, ma anche come azienda in grado di mostrare in modo tangibile la propria vicinanza al personale, contribuendo a mantenere ancorate sul territorio competenze professionali e talenti, con una positiva ricaduta sull'economia locale.

I RICONOSCIMENTI

Clivet sta vivendo un periodo di crescita ed espansione, per questo intende attuare un maggiore coinvolgimento di tutti i lavoratori, ad ogni livello, a partire dall'elaborazione degli obiettivi da raggiungere fino alla condivisione dei risultati ottenuti. Verrà riconosciuto pertanto un Premio di risultato calcolato in base a parametri quali fatturato, Ebit, qualità ed efficienza produttiva, per premiare i lavoratori più partecipi e collaborativi. L'importo del premio crescerà nel triennio, partendo da 1000 euro per gli impiegati e 900 euro per gli operai fino ad arrivare rispettivamente a 1300 euro e 1200 euro nel 2024. L'ammontare del premio di ciascun dipendente verrà riproporzionato anche sulla base del proprio tasso di assenteismo, facendo attenzione ovviamente alle cosiddette clausole di salvaguardia. È importante sottolineare che la parte di premio di risultato decurtato in base alle giornate di assenza verrà ridistribuita tra i lavoratori con meno giorni di assenza. Per chi poi deciderà di convertire il premio in welfare (parzialmente o interamente), è prevista una maggiorazione del 30% a carico dell'azienda. Sarà inoltre distribuito agli operai un Bonus carburante di 100 euro per l'anno 2022. È anche prevista la Flessibilità di sabato, per 2 giornate di 6 ore ciascuna al mese per un massimo di 80 ore all'anno, con una maggiorazione del 50% per chi lavora almeno 4 ore.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Un concreto aiuto alle famiglie viene riconosciuto da Clivet attraverso il Baby Clivet, un contributo di 100 euro al mese per pagare la retta dell'asilo nido, mentre anche per i papà si prevedono 5 giorni di permesso in aggiunta ai 10 giorni previsti per legge, e l'una tantum di 1000 euro per i figli dei dipendenti che hanno conseguito il diploma di scuola superiore quinquennale con una votazione compresa tra 95 e 100 e lode, così come di laurea triennale e/o magistrale con una votazione compresa tra 105 e 110 e lode. Accanto all'accordo di secondo livello, Clivet ha reso strutturale lo smart-working con l'introduzione della relativa policy con la durata a tempo indeterminato, prevedendo la possibilità per i suoi lavoratori di lavorare da casa fino a 2 giorni a settimana.