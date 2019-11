​Il clima cambia e nel apesino bellunese spuntano i caschi di banane sulle piante

di Federica Fant

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TISOI (BELLUNO) - Cambia ile nascono leanche a, una ridente frazione di Belluno. Merito, senza dubbio, dell'esposizione al sole della campagna vicino al Bosco delle Castagne nei pressi della casa di, un pensionato di 77 anni che si diletta nelle coltivazioni. «Si sente tanto parlare del cambiamento climatico, bene, dico io, non c'è problema perché nel Bellunese possiamo essere autosufficienti. A Tisoi, infatti, da quest'anno nascono perfino le banane», afferma sorridendo e decisamente fiero della sua produzione De Min. La sua produzione varia, di stagione in stagione, e da qualche anno, oltre limoni ed arance, ha piantato anche alcuni banani. «Ho iniziato a coltivare ortaggi quando è venuta a mancare mia moglie racconta -. Per quanto riguarda i banani, inizialmente l'ho fatto solamente perché mi piacevano come piante, con queste foglie grandi e lunghe, che garantiscono anche una discreta ombra, nella stagione estiva racconta -. Uno di questi ha raggiunto l'altezza di