Il paradiso dell'Rc auto non sta più a Belluno: premio salito a 348 euro

BELLUNO - Ci sono stati automobilisti che hanno fatto letteralmente carte false per avere un'assicurazione da residente nella provincia di Belluno.

La Rc auto nell'area dolomitica era quella che costava meno non solo in Veneto ma in Italia. Così negli anni sono fioccati i processi di napoletani o campani che si fingevano bellunesi per avere lo sconto sulla polizza. Ma gli aumenti non hanno salvato nemmeno i bellunesi: in appena 12 mesi il premio medio pagato in provincia di Belluno per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 9,8% arrivando, ad aprile 2023, a 348,38 euro. Va ricordato però che il premio medio in Italia è di 517,88 euro e che in provincia di Belluno c'è il caso record di un 42enne che paga solo 138 euro per la polizza della sua Smart. È la fotografia che emerge dai dati diffusi ieri dall'Osservatorio di Facile.it.



LA TENDENZA

Anche con i rincari però la provincia bellunese resta quella più conveniente. Infatti l'aumento delle tariffe medie rilevato nell'ultimo anno è stato registrato, seppur in misura differente, in tutte le province venete: a segnare l'incremento più consistente è Padova (+25,1%, 440,22 euro), seguita da Verona (+21,7%, 431,39 euro). Rincari inferiori alla media regionale per Treviso (+18,6%, 423,09 euro), Venezia (+17,9%, 438,29 euro) e Vicenza (+17,8%, 399,98 euro). Chiude la graduatoria la provincia di Belluno (+9,8%, 348,38 euro). In valori assoluti, sempre ad aprile 2023, Padova è risultata essere la provincia più cara della regione, Belluno la più economica. E infatti sempre dal report di Facile.it emerge che ad aprile 2023 la percentuale del risparmio per i residenti nel Bellunese è comunque ancora del 50,46% rispetto al resto d'Italia. Un numero che certo si contrae da mesi (era al 64,43% la percentuale di risparmio nell'aprile del 2022), ma che comunque è sempre allettante.



I PROCESSI

Talmente allettante che sono diversi i processi che approdano in tribunale a Belluno per truffe e raggiri che puntano a "fingersi" automobilisti bellunesi. In un caso addirittura a Napoli era stata messa su una organizzazione, un'agenzia dove ti davano l'assicurazione a prezzi agevolati, proprio come per i bellunesi, ma a Napoli. Così i 4 napoletani dal 2015 al 2018 avrebbero emesso decine di polizze a prezzi bassissimi in Campania. Lo facevano con tanto di carta di identità falsificata in cui gli assicurati risultavano residenti a Belluno. In molti casi a insaputa degli stessi automobilisti coinvolti. Tutt'altro capitolo invece il caso di persone che simulavano incidenti stradali inesistenti. Anche questo accade a Belluno, ma come in tutte le altre province.



GLI INCIDENTI

Ma anche sui dati di sinistri con colpa denunciati, c'è una tendenza al rialzo, come emerge dagli ultimi dati dell'osservatorio di Facile.it in questo caso del 2022. Dodici mesi fa analizzando il campione su base provinciale emergeva che Belluno è la provincia veneta che ha registrato la percentuale più alta di automobilisti che hanno denunciato all'assicurazione un sinistro con colpa (2,71%) e che, quindi, hanno visto peggiorare la propria classe di merito e, con essa, salire il costo dell'Rc auto.



IL RECORD

Ed è da record anche il premio più basso registrato a Belluno nell'ultimo mese: è un uomo di 42 anni, 1ª classe di merito, che guida una Smart fortwo 2ª serie immatricolata nel settembre 2007. La prima classe di merito è la più diffusa in provincia: ce l'ha il 65% dei bellunesi. Le automobili hanno un'anzianità media di 9 anni (l'età media di un'auto in Italia è di 9,52 e nel Veneto 10,84 anni). I modello più diffuso è la Volkswagen Golf 7ª serie, seguita dalla Fiat Panda 2ª serie e Opel Corsa 4ª serie. La percentuale delle auto non assicurate nella provincia di Belluno risulta essere dell'11,74% su un totale di 152.779 veicoli. Dati forniti del ministero relativi al mese di febbraio dell'anno 2017.