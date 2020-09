Bimbo di 8 anni positivo in aula: classe e insegnanti in quarantena

BELLUNO - Una classe terza elementare "sigillata" a Belluno, dopo la scoperta di un alunno di 8 anni positivo, ma asintomatico. Il Dipartimento di prevenzione ha attivato il protocollo che scatta in questi casi: le altre classi procederanno ad andare a scuola regolarmente. La Usl 1 di Belluno spiega in una nota diffusa oggi, 19 settembre: «Un bambino, contatto familiare di caso positivo, asintomatico. Dall’indagine epidemiologica è emerso che il minore ha frequentato per un solo giorno la scuola: un istituto elementare della provincia. Successivamente, da martedì, in relazione alla pervenuta notizia della positività di un familiare, tutta la famiglia è stata posta in isolamento domiciliare. Si tratta del primo caso di positività in ambito scolastico con conseguente attivazione del protocollo previsto: il referente Covid per la scuola dell’Ulss Dolomiti ha informato il referente Covid dell’istituto coinvolto che ha fornito al Dipartimento di Prevenzione la lista degli alunni della classe del bambino, dei suoi insegnanti e degli operatori classificati contatto stretto. Il Dipartimento di Prevenzione ha quindi disposto la quarantena per questi soggetti, con esecuzione dei tamponi di controllo».

Ultimo aggiornamento: 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA