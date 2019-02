Scontro tra cabine dell'ovovia sul Civetta: tanta paura e 3 feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALLEGHE - Oggi, 13 febbraio, intorno alle 12.00 circa si è verificato uno, sull', località “Col dei baldi - Piani di Pezzè”, presso. Nell'incidente sono rimasti feriti 3 sciatori. Lo schianto si è verificato per ilerano all'interno della cabina più a valle che, come spiegato dai carabinieri, andava a collidere contro la cabina che la precedeva, rimasta bloccata presso la stazione di arrivo a monte. Due sciatori sono rimasti feriti in maniera lieve e hanno rifiutato le cure mediche e allontanandosi da soli. Sul posto sono intervenuti i militari sciatori della stazione carabinieri di Caprile Bellunese, in servizio di vigilanza e soccorso presso quel comprensorio nonché personale addetto agli impianti di risalita che provvedevano al ripristino dell’impianto, rientrato in funzione dopo circa 20 minuti.