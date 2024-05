BELLUNO - Il ricorso-pilota sul boom della cittadinanza italiana per gli oriundi brasiliani è arrivato alla sentenza di primo grado. Un verdetto che registra tutta la rassegnazione dei municipi di fronte ai numeri solleciti a dare esecuzione ai pronunciamenti dei giudici: il Comune di Val di Zoldo, dove tuttora sventola provocatoriamente la bandiera verdeoro, ha trasmesso ai 12 richiedenti gli estratti di stato civile, per cui il Tar del Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere. «È inutile andare avanti, la legge è dalla loro parte», si arrende il sindaco Camillo De Pellegrin, che quattro mesi fa era stato autorizzato dalla Giunta a «resistere e costituirsi nel giudizio», commissionando la difesa all’avvocato Innocenzo Megali.

LE DOMANDE

Lo scorso 26 gennaio, giorno in cui era stato issato il vessillo del Brasile ed era stata deliberato l’incarico al legale, in Val di Zoldo risultavano iscritte 551 pratiche, presentate da neo-italobrasiliani che avevano ottenuto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. «Adesso siamo arrivati a quota 700 e continuiamo a ricevere domande: da questa spirale non usciamo più», dice De Pellegrin, che all’inizio dell’anno contava ancora di riuscire a far «tutelare gli interessi» dell’ente locale, nel giudizio per l’ottemperanza all’ordinanza con cui nel 2022 il Tribunale civile di Roma aveva dichiarato la nazionalità italiana della dozzina di discendenti di un connazionale emigrato in Brasile. Forti di quel provvedimento, gli oriundi avevano trasmesso al sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile, «tutti i certificati anagrafici in originale, muniti di traduzione e apostille», cioè del timbro che garantisce il valore giuridico dei documenti fra un Paese e l’altro. Non ricevendo risposta, nel luglio scorso i nuovi cittadini avevano inviato al Comune un atto di notifica e diffida, a sua volta rimasto senza riscontro. A quel punto era stato presentato il ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, a cui però gli interessati hanno rinunciato il 18 marzo, come risulta dalla sentenza che dà conto dell’avvenuto adempimento comunale.

«Per com’è strutturata la norma – spiega De Pellegrin – abbiamo capito che avremmo finito solo per dover pagare le spese legali, senza ottenere alcun risultato. Purtroppo sul fenomeno della cittadinanza italiana agli oriundi brasiliani ci lavorano in tanti, dagli avvocati che patrocinano le cause alle agenzie che recuperano le carte, per cui noi sindaci possiamo fare ben poco, anche se diversi miei colleghi preferiscono non esporsi. È una situazione imbarazzante, se pensiamo che viene stimata in almeno 70 milioni la platea dei potenziali richiedenti. Solo nel mio municipio, dove ho una persona e mezza per gestire l’ufficio che accorpa i servizi demografici e la polizia locale, ho dovuto tecnicamente tagliare le altre attività alla cittadinanza locale, per occuparci di persone che mai verranno a vivere qua. Avremmo così tanto bisogno di lavoratori in montagna, ma non ce n’è uno di questi italobrasiliani che chieda la cittadinanza per lavorare da noi: la vogliono magari per chiedere qualche sussidio o per viaggiare più facilmente».

LE ASPETTATIVE

In effetti le aspettative dei brasiliani in attesa del riconoscimento sono piuttosto alte, a leggere le decine di commenti che tutti i giorni vengono postati sui gruppi social del settore. In particolare quelli dedicati alla situazione del Tribunale civile di Venezia, che è il più oberato d’Italia: a quasi due anni dalla riforma che ha “regionalizzato” la competenza a decidere, secondo la rilevazione aggiornata al 31 marzo risultano 16.663 nuove iscrizioni e 13.239 fascicoli pendenti. Molti richiedenti chiedono informazioni su questo o quel giudice, per sapere quali sono i tempi medi di definizione delle cause. Ultima in ordine di tempo, la pronipote di emigranti veneti pubblica le date del suo caso, iscritto a ruolo a metà marzo ed esaminato con riserva pochi giorni fa, dopodiché scrive: «Sono preoccupata, ci vorrà tempo per ottenere il risultato?».