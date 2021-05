In vista delle Olimpiadi invernali 2026, fra le opere principali restano le due varianti alla statale 51 di Alemagna, a Longarone e a Cortina. Lo ha confermato ieri Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, al primo tavolo congiunto sui Giochi di Milano – Cortina, voluto a Verona, città che ospiterà la cerimonia di chiusura del grande evento sportivo. «Sul miliardo di euro che abbiamo già in mano per le infrastrutture olimpiche, 325 milioni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati