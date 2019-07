Cinghiate e calci al povero cane sotto gli occhi dei passanti

di Alessia Trentin

BELLUNO - Cinghiate e calci al cane in pieno centro città: clochard sanzionato. Erano circa le 20.20 del 22 giugno quando tre persone hanno richiesto l'intervento della polizia per la presenza tra le vie Loreto e Matteotti di un uomo, G.R., che maltrattava il cane con sé. Gli sferzava cinghiate con il guinzaglio e calci, sotto gli occhi attoniti dei passanti. Volendo in qualche modo sottrarre la bestiola alla ferocia del suo aguzzino, più di qualcuno ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La volante,...