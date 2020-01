I fornitori boicottano Wanbao: convocazione in Regione

BORGO VALBELLUNA - I fornitori della Acc Wanbao di Borgo Valbelluna, produttrice di compressori per la refrigerazione domestica, non intendono mollare e ribadiscono lo stop agli approvvigionamenti della componentistica. La Regione Veneto li ha convocati, assieme agli altri soggetti interessati al salvataggio dello stabilimento che conta 290 lavoratori, per venerdì 31 gennaio. L'obiettivo è coinvincerli a non mollare. Bloccare ora le forniture significherebbe bloccare la produzione e "spegnere" definitivamente il tentativo di salvataggio attraverso un nuovo commissariamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA