BELLUNO - Un altro cinema si aggiunge a quelli riaperti in provincia. Da giovedì si potrà tornare a sedersi in sala anche a La petite Lumière alla Veneggia. La riapertura sarà sotto il segno dell'ultimo film di Woody Allen, intanto, poi si vedrà. È comunque una buona notizia per gli affezionati del multisala in città. E anche a Feltre manca poco per l'Officinema, di Piazza Antonio Cambruzzi: si tornerà in sala dal 10 giugno.

