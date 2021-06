Era uno sfogo, ma ha scatenato un dibattito nazionale. I cinema stanno soffrendo. E non c’entra l’estate, almeno non del tutto e non solo, è più un malessere da post pandemia di quelli che non potevano essere previsti, un effetto collaterale che ci vorrà del tempo per scrollarsi di dosso.



LA DENUNCIA

Il Cinema Italia di via Garibaldi compie 100 anni. Oggi il suo proprietario, Manuele Sangalli, sta distribuendo in città le locandine che ne...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati