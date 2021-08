Sale sul Cimon del Cavallo e resta bloccata dalla nebbia: salvata escursionista 36enne

BELLUNO - Attorno alle 12.10 il Soccorso alpino dell'Alpago è stato allertato per un'escursionista che, partita da Col Indes, era arrivata sul Cimon del Cavallo, dove la nebbia la aveva però messa in difficoltà e non era più in grado di proseguire. Imbarcata dall'elicottero dell'Air service center, convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti bellunesi, una squadra è stata fatta scendere il più vicino possibile al limite delle nuvole, a circa 2mila metri di quota. I soccorritori hanno fatto le creste e sono scesi nel punto dove si trovava la 36enne L. P., trevigiana di Mogliano Veneto che stava bene e nel frattempo era stata raggiunta da un gruppo di escursionisti che le avevano fatto compagnia.

Dopo averla assicurata, la squadra ha ripercorso al contrario sulle creste il tragitto verso il Rifugio Semenza, per essere quindi imbarcati con la donna sull'elicottero, volato poi a Col Indes.

SUL CIVETTA

Alle 14.30 circa l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è stato inviato in Civetta, sul sentiero Tivan, per un escursionista che stava scendendo, dopo aver rinunciato per il maltempo a salire in cima, ma era scivolato per alcuni metri. S. G., 48 anni, di Musile di Piave (Ve), che fortunatamente non aveva riportato conseguenze, è stato recuperato e trasportato a valle.