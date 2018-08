Depredate le tombe dei giovani, scatta la denuncia ai carabinieri

di Eleonora Scarton

Colpire una tomba vuol dire colpire il cuore di chi soffre e che fatica ogni giorno per trovare un motivo per andare avanti. Soprattutto se in quella tomba riposa un ragazzo giovane, un figlio, un nipote, un amico. Eppure c’è chi non si fa nessuno scrupolo nell’entrare nei cimiteri e portarsi via oggetti, ricordi, pensieri. È accaduto nei giorni scorsi a Santa Giustina dove, per l’ennesima volta, ignoti hanno sottratto degli oggetti lasciati sulle tombe di Alessio e di Sarah, due giovani prematuramente scomparsi. Questa volta le famiglie hanno detto basta e hanno deciso, su consiglio della polizia locale, di denunciare questi atti alle forze dell’ordine.