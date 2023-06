VAL DI ZOLDO - «Sembrava che volessimo ‘solo’ salvare gli alberi, che sicuramente era fra i nostri obiettivi non secondari: ma quel che conta e che non è stato proprio recepito il nocciolo del problema e cioè che era necessario dare dignità e decoro al cimitero»: l’amara constatazione, di fronte al disastro attuale, di un luogo ormai indefinibile e indifendibile per incuria e abbandono, è di Milly Fontanella, fra i promotori della raccolta di firme che negli anni scorsi puntava ad inserire fra i luoghi del cuore Fai il camposanto dismesso dell’Addolorata, una sottoscrizione che aveva raccolto un’ampia e convinta partecipazione di cittadini, residenti e non, tra i firmatari anche alcuni turisti olandesi di passaggio, disposti persino a contribuire alle spese di un possibile intervento.



Il degrado

Perché dire che ora il sito è invaso dalle erbacce infestanti è vero, ma descrive solo in parte la situazione. Che è molto più grave. Tempo addietro, il progetto di riqualificazione di un luogo di sepoltura non più in uso dal lontano 1948, ma caro a molti zoldani, perché conserva le spoglie di nonni e bisnonni, o di personaggi della storia locale, aveva ottenuto anche un finanziamento, poi utilizzato per altri scopi. Successivamente, sull’onda dell’interesse cresciuto con la partecipazione popolare al censimento Fai, sindaco e rappresentanti del comitato promotore erano stati pure ricevuti dalla Soprintendenza a Venezia, per illustrare l’urgenza del problema.



La variabile

Purtroppo però l’impatto del maltempo del 2018 (Vaia) aveva convinto il Comune, forte di una perizia tecnica ad hoc e ottenuto il via libera della Soprintendenza, ad abbattere, per motivi di sicurezza, gran parte degli abeti che conferivano al sito un fascino particolare, che molti definivano magico: probabilmente a ragione. Ma in tutti questi decenni gli alberi avevano anche evitato il proliferare delle erbacce, che ora, con una crescita incontrollata ed esuberante, diffusamente prossima al metro, spesso 1.50, invadono e abbruttiscono il sito, sconsigliando a chiunque di addentrarvisi. A nulla sono valsi gli interventi del Comune degli anni scorsi: né con la messa a dimora di una nuova serie di piantine, in parte ora divelte e abbandonate, lungo la corsia centrale, che avrebbero dovuto sostituire in prospettiva quelle abbattute, né con l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e consolidamento dei muri di cinta.



La campagna

E niente si è ottenuto con i pur brillanti risultati delle due campagne del censimento Fai del 2017 e del 2019, con gli ottimi piazzamenti conseguiti sia a livello provinciale (1° nel 2017) sia regionale. Forse dopo l’abbattimento delle piante il problema andava seguito con ben altra attenzione.