BELLUNO - Eppure bastava chiedere a Wikipedia se proprio non si voleva consultare l'atlante o una cartina geografica: “Il passo Giau è un valico alpino delle Dolomiti, posto a 2236 metri di quota in provincia di Belluno fra la val Boite e la val Cordevole, mette in comunicazione i comuni di Colle Santa Lucia e Selva di Cadore con Cortina d'Ampezzo”. Di foto ce ne sono tantissime in rete, così tante da avere l'imbarazzo della scelta: il valico, il rifugio e a monte la cima simbolo della zona, la Gusela del Nuvolao. Una bella guglia dove è presente una via ferrata e anche dei percorsi alpinistici. E' talmente bellunese il contesto che confonderlo con altri territori ha dell'incredibile, ma è successo ancora. Questa volta l'immagine “scippata” dai vicini trentini è per pubblicizzare delle mozzarelle, fra Dolomiti e il formaggio a pasta filante la distanza è siderale ma non, a quanto pare, per i pubblicitari ai quali si è rivolta l'azienda di latticini made in Trentino. Tre confezioni di mozzarella, con 100% latte dell'Alto Adige, poggiate su un letto di paglia e sullo sfondo il Giau. Le reazioni non si sono fatte attendere.

«PER NOI E' PUBBLICITA'»

Così il sindaco di Alleghe Danilo De Toni: “Ormai siamo abituati a questa situazione, una volta mi arrabbiavo oggi dico che se devono ammirare questi paesaggi devono venire qua. Comunque è pubblicità per noi. Mattia Gosetti sindaco di Cibiana: “Sono rimasto addolorato per il recente scippo del mote Rite, quando succedono queste cose il primo a soffrire è il cittadino che si sente legato al proprio territorio, che ci tiene alla propria casa. Più che l'aspetto economico, che sia pubblicità per noi o per altri, faccio un appello affinchè rispettino i territori e chi li abita”. Andrea De Bernardin sindaco di Rocca Pietore annuncia di aver cambiato strategia, loro fanno così e “noi abbiamo cominciato a prendere la Marmolada, lato Trento, e farla nostra legandola a Rocca Pietore”.

LUNGA SERIE

Nel giro di qualche settimana abbiamo visto la cima del monte Rite pubblicizzare il Trentino; sullo sfondo ben visibile anche il Pelmo, l'imponente “Trono degli Dei”. A pochi giorni di distanza ecco che in rete si descrive il lago di Mosigo di San Vito di Cadore collocandolo in val Pusteria, Alto Adige. Ora le mozzarelle sul Giau. Niente di nuovo si dirà, lo ha confermato anche il sindaco di Alleghe, ma sono fatti che qualche “prurito” continuano a provocare. E sui social si susseguono i commenti, da “è ora di finirla però...” a “beh dai, il 99,9 % dei consumatori non riconoscerà il luogo”. Sarà ma non ci credo … si cantava nel 1969 allo Zecchino d'Oro perchè il Giau è noto come uno dei passi più belli delle Dolomiti. È famoso non solo per essere stato molte volte tappa del Giro d'Italia, ma anche per le numerose proposte di escursioni sia in estate che in inverno. E poi lo spettacolo della natura. È al centro di un vasto alpeggio, ai piedi del Nuvolau e dell'Averau, dal Giau è possibile raggiungere facilmente il Monte Pore o l'alpe di Mondeval ai piedi dei Lastoi de Formin. Maestoso è il panorama verso Colle Santa Lucia con la Marmolada sullo sfondo e ad est, verso la conca di Cortina D'Ampezzo, le Tofane, la Croda Rossa, il Pomagagnon, il Cristallo. Tanto bellezza che è stata scelta anche per la serie televisiva “Un passo dal cielo, i Guardiani” che, dopo aver lasciato l'Alto Adige, è stata girata nell'alto bellunese. Le puntate della sesta stagione, che abbiamo già visto, sono state girate anche al Passo Giau. Ed è possibile che le riprese che inizieranno da fine estate, quella per la settima serie che vedremo su Rai Uno in primavera, scelgano ancora quella incantevole location. Del resto pensando ad … “un passo dal cielo” è naturale pensare al Giau, sul passo si è veramente ad un “passo dal cielo” con la sensazione di poterlo quasi toccare con un dito.