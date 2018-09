â€‹Ciclista in strada ferita: è mistero sulla caduta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SEDICO - È stata trovata a terra con la sua bicicletta con un'emorragia cerebrale in stato confusionale. È mistero su quello che possa essere accaduto a un'infermiera dell'ospedale San Martino di Belluno, caduta ieri mattina mentre procedeva in bicicletta a Sedico, vicino alla concessionaria Carraro. La donna è stata trovata da un passante che ha dato l'allarme e è scattata la macchina dei soccorsi. Non si conosce, al momento, la dinamica di quanto accaduto. Non si sa insomma se si sia trattato di un incidente, con un pirata della strada che non si è fermato, o un malore. Sul caso indagano i carabinieri.