Ciclista cade con la mountain bike in discesa a 1.600 metri: trauma toracico

CADORE - Ciclista in mountain bike cade sul sentiero scendendo dal Monte Rita scende in Val Inferna, a Cibiana di Cadore: la donna, perso il controllo della bici in discesa, era caduta qualche metro sotto il sentiero a 1.600 metri di altitudine, riportando un possibile trauma al torace. Alle 14.10 di oggi, lunedì 27 luglio, è intervenuto l'elicottero del 118: sbarcati equipe medica e tecnico di elisoccorso, a M.B., 44 anni, di Laives (BZ), sono state prestate le prime cure. Imbarellata, l'infortunata è stata issata a bordo con un verricello di 30 metri. L'eliambulanza l'ha quindi trasportata a Belluno. Pronto a intervenire il Soccorso alpino di Pieve di Cadore. Ultimo aggiornamento: 17:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA