Arrivo del Giro a Cortina: prevista tanta pioggia e neve a quota 2300

Sarà un tappone dolomitico classico, di quelli drammatici, da raccontare negli anni. Mancano poche ore a quella data di lunedì 24 maggio ormai da mesi al centro dell’attenzione degli appassionati di ciclismo, ansiosi di assistere alla frazione più impegnativa del Giro d’Italia numero 104. A quanto pare, ci si metterà anche il tempo ad accrescere le fatiche dei ciclisti; le previsioni dell’Arpav Veneto, che fa riferimento alla sede di Arabba, al centro del percorso della tappa, danno tempo perturbato, con alta probabilità di precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale. Ci sarà la neve, ma oltre i 2.300 metri e forse solo a quota 2.600, per cui non dovrebbe imbiancare le strade, sulla Cima Coppi di quest’anno, il Pordoi con i suoi 2.239 metri. Sabato intanto la carovana affronta il temutissimo Zoncolan, negli ultimi 700 metri sono previsti picchi del 27 per cento di pendenza; domenica la Grado-Gorizia e poi, finalmente, la Sacile-Cortina.

OCCHIO AGLI ORARI

Le strade in provincia di Belluno saranno chiuse due ore e mezza prima del passaggio dei ciclisti. Il percorso coinvolge una quindicina di comuni, dall’Alpago sino a Colle Santa Lucia e San Vito di Cadore, che confinano sul Giau, e poi gli ultimi 10 chilometri, in territorio di Cortina d’Ampezzo, di una tappa che ne conta 212, per un dislivello massacrante, 5.700 metri da scalare. La tabella dell’organizzazione prevede che entrino in provincia, sul Cansiglio, a mezzogiorno, per cui la strada sarà chiusa alle 9.30. Saranno a Ponte nelle Alpi alle 12.34; a Belluno alle 12.47; alle 13.25 ad Agordo; transiteranno a Caprile alle 14, per affrontare la salita del Fedaia. Il rientro in provincia, dal Pordoi, li porterà ad Arabba alle 15.34; affronteranno il Giau alle 16 e i migliori impiegheranno mezz’ora per scalarlo. L’arrivo nel centro di Cortina è previsto fra le 16.51 e le 17.23, in base alle medie che terranno i ciclisti. Ma qui si parla dei migliori; gli altri si attarderanno.

ULTIMI INCONTRI

Il prefetto Savastano, da pochi giorni in provincia, giovedì è stato a Cortina, ha incontrato il sindaco Gianpietro Ghedina e la giunta comunale, si è confrontato sull’organizzazione della tappa. Maltempo e mobilità sulle strade sono in relazione, soprattutto per quanto riguarda i passi dolomitici, simbolo stesso del ciclismo: la pioggia, il freddo, la neve, terranno lontani molti tifosi, che non potranno salire per attendere e incitare i corridori.

PIAZZALI IMBIANCATI

Su Pordoi e Giau c’è ancora una spessa coltre di neve a lato della strada, per cui non ci sono piazzole e piazzali, spazi necessari per i consueti acquartieramenti di appassionati del ciclismo, con il solito circo di furgoni, camper, tende, grigliate e bisbocce. La tappa si corre di lunedì, non nella fine settimana, per cui altri tifosi o curiosi saranno lontani dalla strada.

DISPOSIZIONI AL TRAGUARDO

Per l’accesso del pubblico al traguardo, nel centro di Cortina, ci sono altre disposizioni, per contingentare l’afflusso: le forze dell’ordine e la protezione civile controlleranno i varchi di ingresso alle strade e alle piazze del centro e vigileranno sulla corretta osservanza delle norme di sicurezza sanitaria.

